بعد عودته من المونديال.. لاعب مصر أحمد فتوح أمام القضاء

أحالت الجهات المختصة في مصر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح إلى المحاكمة، في واقعة جديدة بعد قضية حادث السيارة المميت.

وتتعلق القضية الجديدة باتهامه ببيع سيارة من طراز "بنتلي" لتاجر سيارات مقابل 7.5 مليون جنيه، رغم وجود موانع قانونية حالت دون نقل ملكيتها، تتمثل بوجود مديونيات وأقساط مستحقة على السيارة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

وتأتي القضية الجديدة بعد أشهر من الحكم الصادر بحق فتوح في قضية حادث السير الذي وقع عام 2024، حيث قضت محكمة جنايات مطروح بانقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ بعد التصالح مع أسرة المجني عليه، مع معاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلغاء رخصة قيادته.

وشارك فتوح مؤخرا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، وعاد من الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع.