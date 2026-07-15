لامين جمال يستفز الجماهير الفرنسية.. على طريقته الخاصة! (فيديو)

أثار النجم الإسباني لامين جمال تفاعلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم، بعد احتفاله بطريقة ساخرة بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2026، عقب الإطاحة بالمنتخب الفرنسي من الدور نصف النهائي.

ونشر لامين جمال مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "تيك توك" عقب الانتصار، ظهر خلاله وهو يشير إلى شعار المنتخب الإسباني على قميصه، قبل أن يُخفض قبعته لتغطي عينيه، في لقطة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

😅 "PARDON, PARDON" 😅



🔥 El vídeo que ha compartido Lamine en sus redes sociales tras pasar a la final del Mundial... pic.twitter.com/PyQx6Dv2pQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 15, 2026

وأرفق اللاعب الفيديو بعبارة: "إسبانيا إلى النهائي... pardon, pardon"، مستخدماً الكلمة الفرنسية التي تعني "عذراً، عذراً"، في إشارة ساخرة إلى المنتخب الفرنسي الذي ودّع البطولة على يد "لا روخا" من الدور نصف النهائي.

ومع تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية، يواصل لامين جمال تأكيد حضوره كأحد أبرز عناصر القوة في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي، بعدما لعب دوراً مؤثراً في مشوار المنتخب نحو المنافسة على اللقب.

وينتظر المنتخب الإسباني هوية منافسه في النهائي، من مواجهة نصف النهائي الثانية بين إنجلترا والأرجنتين، وسط طموح بمواصلة المشوار الاستثنائي والتتويج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.