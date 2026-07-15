"أوبتا" تصدم المغربي بونو.. وتختار حارساً آخر في تشكيلة العرب المثالية

صدمت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصاءات كرة القدم الحارس المغربي ياسين بونو باختيار المصري مصطفى شوبير في التشكيلة المثالية للاعبين العرب في كأس العالم 2026، على الرغم من الدور البارز الذي لعبه الأخير في قيادة منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.

واعتمدت "أوبتا" في اختيارها على التقييمات الفنية للاعبين في جميع مباريات البطولة، ليحجز شوبير مكانه بين أفضل 11 لاعباً عربياً، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب مصر والوصول إلى دور الـ16، فيما غاب بونو عن التشكيلة رغم الإنجاز الجماعي للمغرب ببلوغ دور الـ8.

وشهدت بطولة كأس العالم 2026 مشاركة تاريخية لثمانية منتخبات عربية، إلا أن النتائج لم ترتقِ إلى مستوى التطلعات، باستثناء المنتخبين المغربي والمصري، اللذين قدما مشواراً مميزاً، فيما برز عدد من النجوم العرب بأداء لافت طوال البطولة.

وودعت منتخبات تونس وقطر والسعودية والأردن والعراق المنافسات من دور المجموعات، بينما غادر المنتخب الجزائري البطولة من دور الـ32.

وكشفت شبكة "أوبتا" عن التشكيلة المثالية لأفضل اللاعبين العرب في البطولة، اعتماداً على تقييمات اللاعبين في جميع المباريات.

وشهدت التشكيلة هيمنة مغربية واضحة بوجود سبعة لاعبين، مقابل أربعة لاعبين من المنتخب المصري، في تأكيد على الحضور القوي للمنتخبين على المستوى الفردي، بعدما كانا الأفضل عربياً في النسخة الحالية من المونديال.

التشكيلة المثالية

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مصر).

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، شادي رياض (المغرب)، وياسر إبراهيم (مصر).

خط الوسط: نائل العيناوي، عز الدين أوناحي، إبراهيم دياز (المغرب)، وإمام عاشور (مصر).

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر)، وإسماعيل صيباري (المغرب).

