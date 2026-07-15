خاص لـ«الإمارات اليوم»: بشكتاش التركي يقترب من حسم صفقة محمد صلاح بـ«العرض الأضخم»

كشف مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول السابق، لـ«الإمارات اليوم»، أن "الفرعون" بات قريباً جداً من التوقيع لنادي بشكتاش التركي، لتدعيم صفوف الفريق الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع للدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن إدارة بشكتاش قدمت العرض المالي الأعلى بين الأندية التركية المهتمة بضم صلاح، متفوقة على غلطة سراي (حامل اللقب) ووصيفه فنربخشة. وتقترب القيمة المالية للعرض من الراتب الذي كان يتقاضاه النجم المصري مع "الريدز"، والبالغ نحو 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (ما يعادل 1.96 مليون درهم إماراتي).

وأضاف المصدر أن وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، يستعد لخوض جولة المفاوضات النهائية مع مسؤولي النادي التركي للاتفاق على الرتوش الأخيرة للعقد قبل الإعلان الرسمي. ومثّل الجانب المالي المحرك الأساسي لقرار صلاح ووكيله، مما منح بشكتاش الأفضلية المطلقة.

وعلى الرغم من مشاركة غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن عرضه المالي جاء ثانياً، مع بقاء فرصة ضئيلة لتغيير مسار الصفقة حال تحسين غلطة سراي لعرضه في الأيام المقبلة.