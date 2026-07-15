من أجل العرض الغنائي.. «فيفا» يعتزم كسر قانون الـ15 دقيقة بين شوطي نهائي كأس العالم

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد فترة استراحة ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم 2026 المقرر إقامته على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأميركية إلى نحو 20 دقيقة، وذلك من أجل تنظيم أول عرض غنائي خلال نهائي المونديال.

ووفقاً لصحيفة "ذا أثليتيك"، يخطط "فيفا" لتمديد الاستراحة على ألا تتجاوز 20 دقيقة، بحيث يستغرق العرض الفني حوالي 11 دقيقة، مشيراً إلى أن الحدث يعد "احتفالاً تاريخياً يجمع بين الرياضة والموسيقى والتأثير العالمي".

يُذكر بأن قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، تنص على ألا تزيد استراحة ما بين الشوطين عن 15 دقيقة، ولا يمكن تغييرها إلا "بموافقة الحكم"، وذلك حسب الصحيفة.

كما أنه من غير المعتاد تمديد فترة الاستراحة في مباريات كرة القدم، إذ من المتوقع أن يخلق ذلك تحدياً مختلفاً بالنسبة للاعبين والمدربين الذين ليسوا معتادين على الانتظار لفترة أطول قبل انطلاق الشوط الثاني.

وسبق أن استضاف الملعب نفسه عرضاً خلال نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، استمر لأكثر من 24 دقيقة، لكنه أقيم على المدرجات وليس في الملعب.