محاولة سطو على منزل لامين جمال بعد ساعات من تأهل إسبانيا إلى نهائي المونديال

تعرض منزل نجم المنتخب الإسباني لامين جمال لمحاولة سطو في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد ساعات من فوز منتخب "لا روخا" على فرنسا 2-0 في نصف نهائي مونديال 2026، وفق ما أعلنت الأربعاء الشرطة والصحافة الكاتالونية.

وقال متحدث باسم شرطة كاتالونيا "موسوس ديسكوادرا" لوكالة فرانس برس إنه "وقعت محاولة" سطو مسلح "في مسكن بمدينة إسبلوغيس دي يوبريغات" في ضواحي برشلونة، موضحا أنه لا يمكنه الكشف عن هوية صاحب المنزل حفاظا على خصوصيته.

وبحسب صحيفة "لا فانغوارديا" الكاتالونية، فإن ملكية المنزل تعود إلى جمال.

وأوضحت الصحيفة أن شخصين ملثمين تسلقا جدار المنزل، لكنهما فرا بعدما فوجئا بعناصر الأمن الخاص.

ووقعت محاولة السطو عند الفجر، بعد ساعات من نهاية المباراة التي شهدت اقضاء "لا روخا" منتخب "الزرق"، بفضل ركلة جزاء حصل عليها جمال وترجمها ميكيل أويارسابال بنجاح (22)، قبل أن يضيف بيدرو بورو الثاني (58).

وأشارت "لا فانغوارديا" إلى أن ملكية المنزل كانت تعود سابقا إلى المدافع الدولي السابق جيرار بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، عندما كانا يعيشان معا في برشلونة.

كما أعلنت الشرطة الكاتالونية فتح تحقيق في عملية "سرقة بالعنف" أخرى استهدفت منزلا في المدينة نفسها، على مقربة من منزل جمال.

وتُعد عمليات السطو على منازل لاعبي كرة القدم، خصوصا في العاصمة مدريد، أمرا مألوفا، إذ كان العديد منهم في السنوات الأخيرة ضحية لها أبرزهم الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي رودريغو وداني كارفاخال.