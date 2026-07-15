"مبابي يجيب بصراحة".. لماذا خسرت فرنسا أمام إسبانيا بأداء صادم؟

أكد قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي أن الفريق لم يقدم أداء جيدا في الخسارة بهدفين دون رد أمام إسبانيا في قبل نهائي كأس العالم، مساء الثلاثاء.

وصرح مبابي عبر قناة (إم 6) الفرنسية عقب اللقاء: "لم نقدم الأداء المطلوب سواء فنيا أو تكيتيكيا أو المستوى العام، وعندما لا تقدم الأداء الجيد في قبل نهائي كأس العالم، فلا يمكن أن تفوز".

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني: "لقد التزم المنتخب الإسباني بخطة لعبه المشهور بها، فهم فريق يحب فرض إيقاعه بالاستحواذ، بينما خططنا للضغط عليهم في نصف ملعبهم لكسر إيقاعهم، ولكن لم ننجح في ذلك، بل ارتكبنا أخطاء فنية كثيرة، ولم نقدر على تشكيل خطورة عليهم عندما احتجنا إلى ذلك".

وواصل قائد الديوك: "لقد تركناهم يتحكمون بإيقاع المباراة، وأخفقنا في تعديل الكفة، ومع الضغط العالي في بداية المباراة وجدنا أنفسنا دائما ثلاثة لاعبين ضد اثنين في خط الوسط، وهذا أمر صعب أمام إسبانيا".

وأشار: "لقد لعب فابيان رويز وورودري بأريحية كبيرة، وافتقرنا إلى التواصل الجماعي في الضغط، وكان علينا أن نستغل القدرات الفردية ونجبرهم على الركض، فهم فريق لا يحب الركض بدون الكرة".

وتابع: "وعند استعادة الكرة منهم، لم نكن مميزين فنيا في التمريرات الأولى واللمسة الأولى بدرجة ترقي لمباراة في قبل نهائي كأس العالم، كل هذه الأسباب كانت وراء الخسارة".

وشدد مبابي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة مثل أي مواطن ومشجع فرنسا، لأن الوصول لنهائي كأس العالم كان حلمنا، وفرصة جديدة لصناعة التاريخ، إنها خيبة أمل كبيرة لا يمكن وصفها بالكلمات".

وختم تصريحاته: "يجب أن ننهض مجددا، سنحصل على إجازة ونتطلع للأمام، لأن كرة القدم لا تنتظر أحدا، بل ينتظرنا ارتباطات أخرى مع أنديتنا والمنتخب الوطني".