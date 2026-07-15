"درس للعالم".. صحف إسبانيا تحتفل بالتأهل إلى نهائي كأس العالم بعناوين براقة

"منتخب عملاق".. "سحق فرنسا" و"هزيمة تاريخية".. أظهرت الصحافة الإسبانية فرحتها الأربعاء، غداة فوز منتخب "لا روخا" على نظيره الفرنسي 2-0 وتأهله إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية.

واعتبرت صحيفة "آس" الرياضية أن ما تحقق هو "درس للعالم"، مشيدة بمنتخب يقوده نجمه لامين جمال نجح في تحقيق "إنجاز" الفوز في نصف نهائي مونديال 2026 على "أفضل منتخب في البطولة" و"التفوق على نجوم كبار مثل (كيليان) مبابي و(مايكل) أوليسيه و(عثمان) ديمبيليه".

ورأت الصحيفة الرياضية اليومية أن "معجزة" الفوز بلقب ثان في كأس العالم بعد مونديال 2010 "باتت في متناول اليد".

أما صحيفة "إل باييس" العامة فوصفت منتخب إسبانيا بـ "المذهل"، مشيرة إلى أنه سيواجه إنكلترا أو الأرجنتين في النهائي في ملعب نيوجيرزي الأحد.

وعنونت "ماركا"، الصحيفة الرياضية المدريدية الأخرى، صفحتها الأولى بـ"هزيمة تاريخية"، مشيدة بـ"عرض تكتيكي مميز" من المدرب لويس دي لا فوينتي.

وكتبت "لا فانغارديا" الكاتالونية أن "إسبانيا تقتحم الباستيل" بهذا الانتصار الذي تحقق في يوم العيد الوطني الفرنسي.

ووصفت صحيفة "ايه بي سي" المنتخب الاسباني بأنه "عملاق" "سحق فرنسا"، معتبرة أن الانتصار هو ثمرة "جهد جماعي هائل" تميز بـ"وفرة من الأفكار الهجومية".

وأضافت "هناك آثار دماء على أرض الملعب بعد مباراة عملاقة".