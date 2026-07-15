حساب منتخب فرنسا يعلق عل الخسارة أمام إسبانيا بـ4 كلمات

أظهر المنتخب الفرنسي لكرة القدم ردود فعل هادئة بعد خسارته أمام المنتخب الإسباني صفر-2 في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم.

وقام حساب المنتخب الرسمي في موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي بنشر صورة للمنتخب وعلق عليها "نفوز سويا، ونخسر سويا"، في تعبير عن تقبل الهزيمة بشكل جماعي بعد مشوار توقف قبل خطوة واحدة من المباراة النهائية.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" أن مشوار المنتخب الفرنسي في البطولة لايزال مستمرا، حيث سيلعب مباراة تحديد المركز الثالث مساء السبت المقبل، أمام الخاسر من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين الأرجنتين وإنجلترا.

وأكد المنتخب الفرنسي أن أمامه "معركة أخيرة" يخوضها من أجل إنهاء مشواره في كأس العالم على منصة التتويج، معربا عن عزمه إنهاء البطولة بأفضل صورة ممكنة.