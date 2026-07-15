وفاة أول حارس مرمى يسجل هدفاً في الدوري الألماني

أعلن نادي "أم إس في دويسبورغ" الألماني لكرة القدم وفاة مانفريد مانجليتس، أول حارس مرمى يسجل هدفا في الدوري الألماني (البوندسليغا)، عن عمر 86 عاما.

ونقل نادي دويسبور غ عن عائلته القول إن مانجليتس توفي الاثنين بعد فترة مرض قصيرة وخطيرة.

وأضاف النادي :"أحد أعظم اللاعبين في تاريخ دويسبورج توفى".

ولعب مانجليتس في أربع مباريات مع منتخب ألمانيا الغربية السابقة وكان جزءا من الفريق الفائز بكأس العالم 1970. ولعب 257 مباراة ب(البوندسليغا)، لفريقي دويسبورغ وكولن في الفترة من 1964 و1971، وشارك في ثلاث مباريات نهائية لكأس ألمانيا.

ويشتهر مانجليتس بتسجيله ركلة جزاء لفريق دويسبورغ في المباراة التي خسرها الفريق أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1-3 في يونيو 1967، حيث جعلته ركلة الجزاء أول حارس مرمى يسجل في حقبة البوندسليغا التي بدأت في 1963.

وكان متورطا في قضية تلاعب بنتائج مباريات في البوندسليغا خلال أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث تعرض للإيقاف مدى الحياة، قبل أن يسمح له لاحقا بالعودة إلى الملاعب، وهو ما فعله بالفعل عبر اللعب في الدرجات الأدنى.