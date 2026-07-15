رسالة ملك إسبانيا إلى منتخب "الماتادور" بعد الفوز على فرنسا بكأس العالم

ملك إسبانيا للمنتخب الأول : البلد بأكمله يقف إلى جانبكم

هنأ ملك إسبانيا فيليب السادس منتخب بلاده لوصوله لنهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، كما أنه أجرى اتصالا هاتفيا بلويس دي لافوينتي، مدرب الفريق، بعد وقت قصير من الفوز 2-صفر على فرنسا في الدور قبل النهائي.

ونشر القصر الملكي الإسباني عبر حسابه على منصة "إكس" مساء الثلاثاء: "إسبانيا في النهائي! لقد أثبتم مرة أخرى لماذا أنتم أحد أفضل المنتخبات في العالم. والآن، وبوجود بلد بأكمله خلفكم، حان الوقت للقتال من أجل اللقب".

وأضافت الرسالة :"شكرا لكم على جعلنا نستمتع بهذه الرحلة.. إلى الأمام".

وأظهر مقطع فيديو الملك فيليبي، والملكة ليتيثيا، وابنتيهما وهم يتابعون المباراة عبر شاشة التلفزيون ويحتفلون بالتأهل، وجميعهم يرتدون قمصان المنتخب الإسباني.

وقال دي لا فوينتي عقب المباراة في أرلينجتون، تكساس، أن فيليب أجرى اتصالا هاتفيا به لتهنئة الفريق وتقديم التمنيات بالتوفيق قبل المباراة النهائية المقررة الأحد أمام الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا.

وذكر دي لافوينتي: "نشعر بالفخر لأن ملكنا اتصل بنا، ولأننا تمكنا من منح هذا الفرح للجماهير الموجودة في الشوارع".

وفي المقابل، حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مواساة منتخب بلاده عقب الخسارة، التي جاءت في يوم الباستيل الوطني.

وقال ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "أهنئ إسبانيا على هذا التأهل. شكرا للفريق على حمل ألوان بلادنا بكل التزام. الهزيمة الليلة مؤلمة، لكن هذا الفريق شاب ومليء بالوعود".