لاعب عربي ضمن قائمة الأكثر صناعةً للأهداف في مونديال 2026

كشفت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصاءات وتحليلات كرة القدم عن أبرز خمسة لاعبين مؤثرين على صعيد صناعة الأهداف في بطولة كأس العالم الحالية لكرة القدم، التي يُسدل الستار عليها الأحد المقبل، في قائمة شهدت تواجد لاعب عربي، فيما غاب عن مراكز الصدارة فيها أساطير بحجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الشبكة إلى أن الفرنسي مايكل أوليسيه يحتل المرتبة الأولى في القائمة بإجمالي خمس تمريرات حاسمة، بفارق تمريرة واحدة عن كل من البرازيلي برونو غيماريش والمغربي إبراهيم دياز، اللذين تشاركا المرتبة الثانية بإجمالي أربع تمريرات حاسمة، فيما حلّ كل من المكسيكي روبيرتو ألفارادو والسويدي ألكسندر إيزاك في المرتبة الرابعة مناصفةً بإجمالي ثلاث تمريرات حاسمة.

وأكدت الشبكة أن ميسي اكتفى، خلال مشواره في المونديال الحالي، بتقديم تمريرتين حاسمتين لزملائه، في حين خرج كريستيانو رونالدو من البطولة دون تقديم أي تمريرة حاسمة، عقب إقصاء البرتغال من دور الـ16 بالخسارة أمام إسبانيا.