مونديال 2026 ينعش خزائن نجوم مصر.. ظهور إعلامي بالدولار وهدايا بالملايين

عقب العودة التاريخية لبعثة المنتخب المصري من كأس العالم 2026، تحولت كواليس مشاركة "الفراعنة" إلى هدف رئيسي للبرامج التلفزيونية، التي دخلت في منافسة قوية للحصول على حقوق استضافة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير بما تحقق من إنجاز غير مسبوق بالوصول إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، شرع عدد من لاعبي المنتخب في تنسيق ظهورهم الإعلامي بعد حفل التكريم الذي أقامه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بينما فضّل عدد من أبرز الأسماء الابتعاد عن الشاشات في الوقت الحالي، يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش، كما غاب حمزة عبدالكريم لانضمامه إلى معسكر برشلونة، إضافة إلى محمد الشناوي ومحمد علاء والمهدي سليمان ودونغا وطارق علاء.

وكشفت مصادر للموقع أن المقابل المالي الذي حصل عليه اللاعبون نظير الظهور في البرامج التلفزيونية تراوح بين 20 ألف دولار و50 ألف دولار للحلقة الواحدة، من دون الكشف عن قيمة ما تقاضاه كل لاعب على حدة.

وأضافت المصادر أن عدداً من البرامج لم ينجح حتى الآن في الاتفاق مع أي من لاعبي المنتخب، رغم استمرار المفاوضات مع بعض الأسماء، من بينهم حمدي فتحي ومحمود صابر.

وتأتي هذه المقابلات الإعلامية بعيداً عن المكافآت والهدايا التي انهالت على لاعبي المنتخب عقب العودة من المونديال، إذ حصل كل فرد في البعثة على سيارة من شركة "ميتسوبيشي" مقدمة من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، كما تلقى اللاعبون شاليهات فندقية فاخرة في مشروع "Jamila" بالساحل الشمالي، تراوحت قيمتها السوقية بين 6 و14 مليون جنيه للوحدة، مقدمة من شركة "J Communities" برئاسة جرجس يوسف.

كما حصل أعضاء الجهاز الفني على عضوية فندقية لمدة 10 سنوات في مشروع "Jura" بالعين السخنة، إلى جانب مكافآت مالية خاصة قدمها نائب رئيس النادي الأهلي ياسين منصور، فيما منح رجل الأعمال نجيب ساويرس مليون جنيه لكل لاعب.

ولم تُعلن الجهات المانحة القيمة الإجمالية الرسمية لهذه الهدايا، بينما استندت التقديرات المتداولة إلى الأسعار السوقية للعقارات والسيارات الممنوحة.

وعلى المستوى الرسمي، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم مكافأة مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بلغت 17.5 مليون دولار، بما يعادل نحو 863 مليون جنيه مصري، بعد تأهل المنتخب إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وفي سياق الظهور الإعلامي، استضاف برنامج "معكم منى الشاذلي" المدير الفني للمنتخب حسام حسن برفقة زوجته، وأشارت تقارير صحافية إلى حصوله على 2.5 مليون جنيه مقابل الحلقة.

كما استضاف برنامج "ملعب ON" عبر قناة ON Sport لاعب المنتخب مصطفى زيكو للحديث عن تجربته في كأس العالم، دون الكشف عن حصوله على مقابل مالي، بينما أعلن برنامج "معكم منى الشاذلي" أيضاً عن استضافة إمام عاشور، مع فتح باب حضور الجمهور لتسجيل الحلقة.

واستضاف برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب الثنائي هيثم حسن ومحمد هاني، حيث تحدث الأول عن هدفه الملغى أمام الأرجنتين وكواليس انضمامه للمنتخب، فيما استعرض الثاني تفاصيل مباريات المنتخب في المونديال ودور محمد صلاح داخل الفريق.