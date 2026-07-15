مهاجم الأرجنتين غير متحمس للانتقال إلى إنجلترا أو فرنسا

لا يبدو المهاجم الأرجنتيني، خوليان ألفاريز، حريصاً على الانتقال للدوري الإنجليزي أو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لاتزال هناك شكوك بشأن مستقبله مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، حسبما أفاد تقرير إخباري، أمس.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» أن التوقيع لبرشلونة الإسباني حلم ألفاريز، فيما أضاف تقرير الشبكة أن عائلة اللاعب ترغب في مواصلة العيش بإسبانيا.

من جانبه، لم يتخلَّ برشلونة عن فكرة التعاقد مع ألفاريز، حيث يمكن أن يرفع عرضه لضم اللاعب بعد انتهاء مشواره مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2026.

وصرح رئيس برشلونة، خوان لابورتا، بأن العرض الحالي للاعب، الذي يزيد قليلاً على 100 مليون جنيه إسترليني، لايزال مطروحاً على الطاولة، لكن مصادر في إسبانيا تشير إلى أنهم قد يرفعون العرض لأكثر من 110 ملايين جنيه إسترليني (130 مليون يورو) إضافة إلى المكافآت.