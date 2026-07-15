تأجيل مباراتَي الريال وبرشلونة في افتتاح «الليغا»

سيخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له في الدوري الإسباني لكرة القدم، خلال فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، خارج أرضه أمام إسبانيول، في 22 أغسطس، بعدما تم تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق الملكي. وكان من المقرر أن يفتتح «النادي الملكي» مشواره في «لا ليغا» ضد ريال سوسييداد في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تأجيل المباراة لـ26 من أغسطس، ويستهل برشلونة، حامل اللقب، مشوار الدفاع عن لقبه، ضد إلتشي في 23 أغسطس، إذ تأجلت مباراته الافتتاحية على أرضه ضد أتلتيك بلباو إلى أغسطس، وقررت رابطة «لا ليغا» اتخاذ هذا القرار نظراً لمشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم.