هاري كين: لا وجود للانقسامات داخل منتخب إنجلترا

نفى قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، هاري كين، وجود أي انقسام داخل صفوف الفريق، مؤكداً «التكاتف التام» قبل المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين، في قبل نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وحجز المنتخب الإنجليزي مقعده في الدور قبل النهائي، عقب فوزه الصعب 2-1 على منتخب النرويج، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في دور الثمانية للمونديال، حيث رد جود بيلينغهام على تصريح الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق، بعد المباراة بأن أداء الفريق لم يكن جيداً.

وأحرز نجم ريال مدريد الإسباني هدفين، ليقود منتخب إنجلترا للصعود للدور قبل النهائي، وبدا كأنه يشكك في توخيل بقوله: «إنه لا يعرف معنى اللعب في مثل هذه الظروف».

لكن كين رفض فكرة وجود أي خلافات داخل الفريق، وصرح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلاً: «عندما تخوض مباراة كهذه، ويطرح عليك سؤال بعد خمس دقائق من صافرة النهاية، وأنت لا تعرف ما قاله المدرب، فماذا تتوقع من جود أن يقول؟».

وأضاف كين «لقد خضنا معركة شرسة. لقد كانت مباراة صعبة للغاية، ومن السهل محاولة خلق هذا الانقسام، ويبدو الأمر كأنه عقلية إنجليزية، وتصرف إنجليزي في البطولات الكبرى، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، ما وصلنا إليه كان بفضل تكاتفنا، ليس فقط اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، أحياناً يتم تضخيم الأمور أكثر مما هي عليه».

واعترف كين بأن صراحة توخيل هي ما تجعله مدرباً من النخبة، لكنه شدد على أن المدرب الألماني كان إيجابياً مع الفريق، حيث قال «نحن نتفهم ذلك، واللاعبون في الملعب يعرفون أكثر من أي شخص آخر متى يكون أداؤنا جيداً ومتى لا يكون كذلك، فهذا جزء لا يتجزأ من كرة القدم».