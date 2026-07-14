وهبي يتحمل مسؤولية خروج المغرب من كأس العالم ويؤكد: المستقبل سيكون أفضل

قال مدرب منتخب المغرب محمد وهبي إنه يتحمل مسؤولية خسارة فريقه 2-صفر أمام فرنسا في ​دور الثمانية بكأس العالم 2026، لكنه شدد على أن مشوار "أسود الأطلس" في البطولة كان إيجابيا، وأن ‌مستقبل كرة القدم ​المغربية "سيكون جميلا".

وودع المغرب البطولة من دور الثمانية بعد هزيمته أمام فرنسا، في مباراة قال وهبي إن المنتخب لم يظهر خلالها بهويته المعتادة، رغم تأكيده أن الخطة لم تختلف عن المباريات السابقة أمام البرازيل وهولندا وكندا.

وقال وهبي في مؤتمر صحافي "فرنسا استحقت الفوز. كنا نريد إنهاء البطولة ونحن أكثر وفاء لهويتنا، لكن ذلك لم يحدث، وأنا أتحمل المسؤولية بصفتي المدرب".

وأضاف "لا يجب أن نختزل التقييم في مباراة واحدة. قدمنا خمس مباريات أسعدت الجماهير، ولعبنا بروح وهوية مغربية واضحتين. لكن أمام فرنسا افتقدنا الشخصية في بعض اللحظات، والعمق، والاستمرارية في الثلث الهجومي".

ونفى وهبي أن يكون المنتخب قد خشي فرنسا أو غير أسلوبه بسبب قوة المنافس، موضحا أن الفريق حاول اللعب بالطريقة نفسها التي ظهر بها طوال البطولة.

وقال "لم نغير النظام ولا نوايا اللعب. لم أطلب من اللاعبين التراجع والدفاع. عندما تراجعنا كان ‌ذلك لأن المنافس أجبرنا على ذلك. ما افتقدناه هو القدرة على نقل الكرة أكثر إلى ملعب فرنسا، وخلق العمق والمساحات".

وأكد المدرب المغربي أن التحضير للمباراة كان طبيعيا، وأنه لم يشعر بأن اللاعبين كانوا خائفين أو فاقدين للرغبة. وأضاف "كنت أشعر أنهم مستعدون ‌ومتحمسون. لم يكن هناك شيء مختلف في التحضير، لكن خلال المباراة لم ننجح في ‌أن نكون أنفسنا".

ورد وهبي على الانتقادات المتعلقة باختياراته، مؤكدا أنه لا يريد البحث عن أعذار مرتبطة بالإصابات ‌أو بأسماء لم تستدع إلى القائمة. وقال "من السهل ‌بعد الخسارة القول إنه كان يجب استدعاء لاعب أو إشراك آخر. لكن اللاعبين الذين كانوا معنا هم من أوصلونا إلى دور الثمانية، وهم من جعلوا الجمهور ​يعيش لحظات جميلة أمام ‌البرازيل وهولندا وكندا وهايتي واسكتلندا".

كما دافع عن ​إشراك بعض اللاعبين الشبان في البطولة، مشيرا إلى أن المغرب خرج من كأس العالم بخبرة مهمة لجيل سيصبح أكثر نضجا في السنوات المقبلة.

وقال "كان لدينا أحد أصغر المنتخبات سنا في دور الثمانية. ربما افتقدنا الخبرة أمام فرنسا، لكن هؤلاء اللاعبين سيكونون أكثر جاهزية بعد أربع سنوات. إذا لم نمنحهم ​الفرصة الآن فلن يكونوا جاهزين لاحقا".

ونفى وهبي وجود خلافات داخل ⁠الطاقم الفني، مؤكدا أن ما تردد بشأن وجود خلافات مع مساعده مجرد "شائعات كاذبة". وقال "نحن طاقم متماسك. أعطي الكلمة للجميع، وفي النهاية أتحمل القرار. ما قيل عن خلافات داخلية غير صحيح، ومن المؤسف إطلاق مثل هذه الشائعات بعد الخسارة".

وتحدث المدرب أيضا عن مستقبل المنتخب، مشددا على ضرورة أن يصبح اللاعبون المغاربة أكثر تأثيرا واستمرارية مع أنديتهم، خصوصا في المباريات عالية المستوى.

وقال "عندما تصل فرنسا بلاعبين يشاركون كل أسبوع في دوري أبطال أوروبا ومع أندية كبرى، فإن ذلك يمنحها أفضلية. نحن نملك لاعبين جيدين، وعندما يأتون إلى المغرب يتجاوزون أنفسهم، لكن علينا أن نطلب منهم أن يفعلوا ذلك أيضا مع أنديتهم".

وأضاف أن المنتخب بحاجة إلى خوض مباريات ودية قوية، وإلى توسيع قاعدة اللاعبين الجاهزين ‌بدنيا وفنيا، خاصة أن المباراة أمام فرنسا كانت السادسة للمغرب في البطولة، وهي المرحلة التي شعر فيها الفريق بتراجع في الأداء.

وختم وهبي بالتأكيد على ​أن المغرب لن يتوقف عند بلوغ دور الثمانية، وأن الهدف هو البناء نحو كأس العالم 2030 التي سيشارك المغرب في تنظيمها. وقال "نريد أن نكون في 2030 على مستوى إسبانيا والبرتغال، لا مجرد بلد منظم. أثبتنا أننا قادرون على مقارعة الكبار، والآن علينا أن نواصل العمل لنذهب أبعد من ذلك".