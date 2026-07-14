باركولا أساسيا في مواجهة إسبانيا.. وبيدري على دكة البدلاء مجدداً

سيشغل الجناح الأيسر لباريس سان جرمان برادلي باركولا مركزا أساسيا في صفوف المنتخب الفرنسي، بدلا من زميله ديزيريه دويه، في نصف نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء في دالاس، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرّب من المنتخب.

وفضّل المدرب ديدييه ديشان الاعتماد على سرعة اللاعب السابق لليون بدلا من المهارات الفنية التي يتمتع بها دويه في المساحات الضيقة، علما أن اللاعبين الشابين القادمين من صفوف سان جرمان بطل أوروبا يقدمان ضمانات دفاعية متشابهة، لا سيما في الجهة التي سيواجهان فيها اللاعب الإسباني الموهوب لامين جمال.

في المقابل، يجلس لاعب الوسط بيدري، للمباراة الثانية تواليا، على دكة بدلاء إسبانيا، بحسب القائمة التي أعلنها المنتخب الإسباني قبل أقل من ساعتين على ضربة البداية.

ويحرس المرمى كالعادة أوناي سيمون، أمام خط دفاع يتألف من بيدر بورّو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت ومارك كوكوريا.

خط دفاع لم يستقبل سوى هدف يتيم حتى الآن، في المباراة الأخيرة أمام بلجيكا في ربع النهائي (1-2).

وفي الوسط، يقود رودريغو المهام الدفاعية بين أليكس بايينا وفابيان رويس، فيما يلعب داني أولمو حلقة الوصل بين الخطوط الثلاثة.

على الجناح الأيمن، يعول "لا روخا" على موهبة لامين جمال الذي احتفل بعيده التاسع عشر، وفي مركز رأس الحربة ميكل أويارسابال صاحب أربعة أهداف حتى الآن.

يغيب بيدري، الذي استهل تشكيلة إسبانيا كلاعب وسط هجومي أمام الرأس الأخضر ثم تراجع للمشاركة في بناء اللعب في المباراة الثانية، بعد أن شارك أساسيا في دور المجموعات ثم أمام النمسا وبلجيكا في الأدوار الإقصائية.

ومنح المدرب لويس دي لا فوينتي الثقة لفابيان رويس لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا في آخر موسمين.

وكان بيدري دخل في المباراة الأخيرة ضد بلجيكا في الدقيقة 55 بدلا من رويس.