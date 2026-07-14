ريال مدريد يطالب الاتحاد الأوروبي بتجريد برشلونة من ألقابه

طالب نادي ريال مدريد الإسباني الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالنظر في تجريد غريمه برشلونة من الألقاب التي حققها خلال فترة التحقيق بقضية نيغريرا بين عامي 2001 و2018.

ويأتي الطلب بتجريد برشلونة من الألقاب حتى انتهاء التحقيق بالقضية، وفق صحيفة "أس" الإسبانية.

يذكر أن تلك القضية تتعلق بمبالغ مالية دفعها برشلونة بين عامي 2001 و2018 إلى نيغريرا، حين كان يتولى رئاسة لجنة الحكام، للحصول على مزايا تحكيمية مزعومة في المباريات.