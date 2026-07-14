الأهلي المصري وتريزيغيه ينهيان العلاقة بالتراضي بعد المونديال

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، إنهاء تعاقده مع نجم منتخب مصر محمود حسن «تريزيغيه»، وذلك بالتراضي بين الطرفين عقب انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم.

وأوضح النادي أن قرار إنهاء التعاقد جاء بعد مناقشات اتسمت بالتفاهم والاحترام المتبادل، وانتهت إلى تسوية جميع الأمور المالية بصورة ودية، في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع الأهلي باللاعب.

وأكد الأهلي تقديره لما قدمه تريزيغيه خلال فترة وجوده مع الفريق، موجهاً له الشكر على جهوده وإسهاماته، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في محطته المقبلة.

من جانبه، وجّه تريزيغيه رسالة شكر إلى إدارة النادي والجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين، معرباً عن امتنانه للدعم الذي حظي به طوال مشواره مع الفريق. كما خص جماهير الأهلي بالشكر، مؤكداً أن ارتداء قميص النادي سيبقى من أبرز المحطات في مسيرته الكروية، وأنه سيظل يعتز بكل اللحظات التي عاشها داخل القلعة الحمراء.