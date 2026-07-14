رغم خروجه من حسابات فليك الموسم الماضي.. تير شتيجن يشارك في تحضيرات برشلونة

شارك حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن، اليوم الثلاثاء، في تحضيرات نادي برشلونة الإسباني للموسم الجديد رغم التكهنات المثارة حول رحيله.

وقرر الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الاستعانة بتير شتيجن البالغ من العمر 34 عاماً ومجموعة من اللاعبين الشباب مع بداية فترة التحضير للموسم الجديد في ظل غياب العديد من اللاعبين المشاركين في كأس العالم.

ونشر تير شتيجن صورة عبر منصة "إنستجرام" لتبادل الصور وهو يرتدي قميص برشلونة رافعاً إبهامه.

وذكرت وسائل إعلام هولندية الأسبوع الماضي أن أياكس أمستردام توصل لاتفاق مع النادي الكتالوني على استعارة الحارس الذي مثل منتخب ألمانيا في 44 مباراة دولية.

ولعب تير شتيجن على سبيل الإعارة في صفوف جيرونا الموسم الماضي لكنه تعرض لإصابة خطيرة أجبرته على الغياب عن منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم، علما بأن الحارس الدولي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى عام 2028.