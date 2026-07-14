اللجنة الأولمبية الدولية تتلقى شكوى بشأن سلوك إنفانتينو في كأس العالم

تم تقديم شكوى للجنة الأولمبية الدولية تتهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بانتهاك قواعد الحياد السياسي في تعامله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت منظمة «فير سكوير» الحقوقية أن إنفانتينو، الذي انضم للجنة الأولمبية الدولية عام 2020، انتهك مرارا وتكرارا الميثاق الأولمبي ومدونة أخلاقيات اللجنة، وكان آخرها في تعامله مع قضية فولارين بالوجون، لاعب الولايات المتحدة.

وقد علقت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف المهاجم الأمريكي لمباراة واحدة، ما سمح له بالمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا.

وجاء ذلك عقب مكالمة هاتفية من الرئيس ترامب إلى إنفانتينو، بينما أكد السويسري على استقلالية لجان فيفا تماما.

وذكرت صحيفة (ذا تايمز) البريطانية أن رئيس لجنة الانضباط، محمد الكمالي، اتخذ القرار الحاسم بتعليق الإيقاف بمفرده، علما بأنه لم يسبق له أن كان الحكم الوحيد في أي من قضايا الانضباط المنشورة سابقا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فيفا لم يقدم أي تفسير لسبب تعليق الإيقاف.

تزعم شكوى منظمة «فير سكوير» ارتكاب خمسة انتهاكات واضحة لقواعد اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الحياد السياسي، بالإضافة إلى أدلة أولية على انتهاكين خطيرين آخرين، بما في ذلك طريقة التعامل مع قضية بالوجون.

وفي ديسمبر الماضي، قدمت «فير سكوير» شكوى مماثلة إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا.

وكتب الاتحاد النرويجي لكرة القدم إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا يطلب منها النظر في شكوى «فير سكوير».

وفي 29 يونيو الماضي، كتب 50 عضواً في البرلمان الأوروبي إلى اللجنة نفسها يطالبونها بالنظر في شكوى «فير سكوير».

وقد تم التواصل مع فيفا واللجنة الأولمبية الدولية للتعليق