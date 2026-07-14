لا يسمح له بالقيادة وحده على الطرقات.. سائق فورمولا 1 يتلقى أول حصة قيادة له

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المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

عبر سائق فورمولا 1 البريطاني أرفيد ليندبلاد عن حزنه لاضطراره لأخذ دروس في القيادة قبل استطاعته قيادة مركبة لوحده في الشوارع، على الرغم من قيامه بقيادة سيارة سباق بسرعة تتجاوز 321 كم/ س.
وقال ليندبلاد لسكاي سبورتس إنه تلقى درسه الأول في القيادة على الشوارع قبل أيام من مشاركته في سباق جائزة بلجيكا الكبرى.
وحقق ليندبلاد ⁠نقاطا في السباقات الأربعة الأخيرة من موسمه الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 مع الفريق المملوك لشركة رد بول، ويحتل حالياً المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة بين 22 سائقاً.

وأعرب عن تطلعه لخوض ‌سباق سبا-فرانكورشان هذا الأسبوع، ولا سيما اجتياز المنعطف الشهير والمهيب "أو روج". 

 

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