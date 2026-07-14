لا يسمح له بالقيادة وحده على الطرقات.. سائق فورمولا 1 يتلقى أول حصة قيادة له
عبر سائق فورمولا 1 البريطاني أرفيد ليندبلاد عن حزنه لاضطراره لأخذ دروس في القيادة قبل استطاعته قيادة مركبة لوحده في الشوارع، على الرغم من قيامه بقيادة سيارة سباق بسرعة تتجاوز 321 كم/ س.
وقال ليندبلاد لسكاي سبورتس إنه تلقى درسه الأول في القيادة على الشوارع قبل أيام من مشاركته في سباق جائزة بلجيكا الكبرى.
وحقق ليندبلاد نقاطا في السباقات الأربعة الأخيرة من موسمه الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 مع الفريق المملوك لشركة رد بول، ويحتل حالياً المركز الحادي عشر في ترتيب البطولة بين 22 سائقاً.
وأعرب عن تطلعه لخوض سباق سبا-فرانكورشان هذا الأسبوع، ولا سيما اجتياز المنعطف الشهير والمهيب "أو روج".
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