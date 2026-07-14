لامين جمال: كرة القدم يجب أن تقرب بين الناس

احتفل لامين جمال بعيد ​ميلاده 19 أمس الاثنين وهو يرتدي عقدا من الألماس حول عنقه، وسط ‌أجواء من ​المرح العائلي، ويستعد لخوض أهم مباراة في حياته، لكن الرسالة الأوضح التي وجهها مهاجم إسبانيا قبل لقاء فرنسا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء، لم تتعلق بتسجيل الأهداف أو الهدايا أو الشهرة. وردا على سؤال حول التصريح المثير للجدل الذي أدلى به رئيس وزراء إسبانيا السابق ماريانو راخوي، ⁠بأن فرنسا فريق عظيم لكنه «لا يضم أي لاعبين فرنسيين»، قال لامين، الذي ينحدر من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، إن كرة القدم يجب أن تكون جسرا يربط بين الناس. وأضاف للصحفيين في دالاس «سنخوض مباراة رائعة، لكن إذا ‌كان لكرة القدم أي فائدة، فهي التقريب بين الناس».

وتابع «فرنسا وإسبانيا مثالان على الاندماج. هذا هو جوهر كرة القدم: الاندماج. وليس الحديث عما قاله شخص آخر». وكانت هذه إجابة متزنة ‌من لاعب لا يزال صغيرا بما يكفي لسؤاله عن هدايا ‌عيد ميلاده، ومشهورا بما يكفي لتنجرف عائلته إلى دائرة الأضواء المحيطة بالبطولة. وابتسم الأمين ‌عند سؤاله عن شقيقه كين ‌البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي جعلته عفويته أمام الكاميرات أحد عوامل الجذب غير المتوقعة لإسبانيا في كأس ​العالم.

وقال جمال «لا يدرك أخي ‌ما يحدث. إنه يتصرف ​كما يفعل في المنزل، وعندما تركز الكاميرات ⁠عليه يبدأ في إثارة المشاكل».

وأكمل «أحب أن يحبه الناس. من الممتع رؤيته على الشاشة».