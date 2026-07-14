إيمري لاعب فرنسا: تعدد الأجناس سر وحدة فرنسا ولا نخشى لامين جمال

قال الفرنسي وارين زائير إيمري إن منتخب بلاده لا يخشى منافسه منتخب إسبانيا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم، وأن الفريق سيبذل كل ما بوسعه من أجل الوصول للمباراة النهائية.

وأوضح إيمري في مؤتمر صحافي تقديمي للمباراة: «أعتقد أننا فريق شاب يضم لاعبين ناضجين، يتمتعون بخبرة كبيرة ولعبوا في مباريات رائعة. نحن مستعدون وسنفعل كل ما يلزم للوصول إلى النهائي».

كما تحدث عن زميله كيليان مبابي هداف المنتخب والبطولة، بالتساوي مع ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين برصيد 8 أهداف حيث قال: «الكل يعرف مبابي، هو لاعب رائع، يعرف كيف يسجل في مثل هذه المباريات، نحن جاهزون وسنفعل كل ما يلزم من أجل الوصول للنهائي».

وسُئل إيمري عن رأيه في الرسالة العنصرية من رئيس الوزراء الإسباني حيث قال: «لم أر تعليقه، لكن أعتقد أن فرنسا لديها كل الأجناس، وكل الأعراق، وهذا ما يجعلنا فرنسا، لدينا مجموعة متماسكة، ونحن جميعا معا، وهذا ما تحتاج إلى أن تتذكره».

وتحدث أيضا عن لامين جمال نجم إسبانيا حيث قال في تصريحات نقلتها شبكة «آر إم سي»: «أعتقد أن كرة القدم لعبة جماعية، فإسبانيا لديها 11 لاعبا، بالإضافة للبدلاء، يمكن للامين جمال فعل كل شيئ، لكننا أيضا لدينا مهاراتنا في المهاجمين والبدلاء، لديهم لاعبون عالميون في كل المركز، ونحن كذلك».