«لم يخسر معه ميسي أبداً».. الفيفا يختار «إسماعيل الفتح» حكماً لمباراة الأرجنتين وإنجلترا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم الأميركي، إسماعيل الفتح، لإدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، التي ستُقام غداً الأربعاء، في أتلانتا.

ووفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية، كان الفتح، ذو الأصول المغربية، متواجداً كحكم رابع في نهائي كأس العالم 2022، الذي تُوّجت به الأرجنتين بقيادة اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وحسب الصحيفة، فإن الفتح "يعرف ميسي جيداً" من فترة لعبه مع نادي إنتر ميامي الأميركي، حيث أدار 4 مباريات له آنذاك، وفاز ميسي فيها كلها.

وسيرافق الفتح، مساعدا الفريق الأمريكي كوري باركر وكايل أتكينز، ومن المقرر أن ينضم إليهما المسؤولان الإيطاليان، ماوريتسيو مارياني "مسؤول رابع"، ودانييلي بيندوني "حكم مساعد احتياطي".