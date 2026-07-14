تشديد الإجراءات الأمنية في أتلانتا قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين

قررت شرطة أتلانتا تشديد إجراءاتها الأمنية استعدادا للمباراة المرتقبة بين إنجلترا والأرجنتين في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تقام غدا الأربعاء.

وتأتي تلك الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الخلفية السياسية والاشتباكات السابقة بين جماهير المنتخبين.

وذكرت شرطة أتلانتا في بيان: «مع استعداد أتلانتا لاستضافة مباراة قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، واستقبالها أعدادا متزايدة من السكان والزوار، عززت شرطة أتلانتا من إجراءات الأمن والسلامة العامة في جميع أنحاء المدينة».

أضافت الشرطة في بيانها «تم بالفعل نشر أفراد وموارد إضافية، وسيستمر توزيعها استراتيجياً في مواقع الفعاليات والمناطق الترفيهية وغيرها من المناطق ذات الحركة الكثيفة، لضمان تجربة آمنة وممتعة للجميع».

وأوضحت «تهدف هذه الإجراءات الاستباقية إلى حماية الجمهور، وردع الأنشطة الإجرامية، وضمان تمتع السكان والزوار بهذا الحدث التاريخي بأمان».

ووفقاً لصحيفة (لا ناسيون) الأرجنتينية، قامت السلطات بتصنيف المباراة ضمن أعلى مستويات المخاطر لاحتمالية وقوع اضطرابات، وسيتم تأمين فندقي المنتخبين بانتشار أمني مكثف.

وتعتبر حرب جزر فوكلاند عام 1982 بين بريطانيا والأرجنتين، واستمرار مطالبة الأرجنتين بالسيادة، نقطة خلاف حادة بين المشجعين، بينما لا يزال هدف «يد الله» الذي سجله الراحل الأرجنتيني دييجو مارادونا عام 1986 يثير استياء مشجعي إنجلترا.

وقد أكد لاعبو المنتخبين أن هذه مجرد مباراة كرة قدم، ففي الدور الثاني من نسخة كأس العالم عام 1998، تلقى ديفيد بيكهام، لاعب منتخب إنجلترا آنذاك، بطاقة حمراء، بعدما قام بركل الأرجنتيني دييجو سيميوني بدون كرة، لكن النجم الإنجليزي ثأر لنفسه بتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، في مباراة بين المنتخبين ضمن دور المجموعات في النسخة التالية للمونديال عام 2002.