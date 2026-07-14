مبابي يغيب عن جزء من تدريب فرنسا لكنه سيشارك ضد إسبانيا

​لم يكمل كيليان مبابي قائد فرنسا الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده أمس، قبل مواجهة إسبانيا في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم اليوم، ‌بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز ‌على المغرب في دور ‌الثمانية.

وقرر الجهاز الفني ‌إراحة مبابي ‌جزئيا خلال تدريبات أمس، بعد استبداله ​في ‌الدقائق ​الأخيرة من المباراة ⁠التي فازت فيها فرنسا 2-صفر على المغرب ​يوم الخميس.

ومن غير المتوقع أن تمنعه الإصابة من المشاركة في مباراة اليوم.

وقال مدرب فرنسا للصحافيين ديدييه ديشان "كيليان بخير".

وعند سؤاله بشأن خوض مبابي للتدريبات، ‌أضاف ديشان "نعم لقد تدرب. سمح له ​بأداء 10 دقائق في تمرين واحد بدلا من 15 دقيقة".