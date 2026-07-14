الجزيرة يستهدف الدنماركي نورغارد لتعويض النني

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، الدنماركي كريستيان نورغارد، خلال فترة الانتقالات الحالية، في صفقة تُمثّل خطوة قوية لتعزيز صفوفه بلاعب يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والكرة الأوروبية. وأوضح موقع «أرسنال رادار» الإنجليزي، المهتم بأخبار بطل «البرمييرليغ»، أن الطرفين دخلا مرحلة متقدمة من المفاوضات، مع مناقشة التفاصيل الشخصية للعقد، في ظل رغبة الجزيرة في إتمام الصفقة التي ستكون من أبرز صفقات دوري المحترفين، لما يُمثّله نورغارد من قيمة فنية وخبرة قيادية في مركز خط الوسط، خصوصاً عقب رحيل لاعب الوسط المصري محمد النني.

ويبلغ نورغارد من العمر 32 عاماً، وهو لاعب وسط دفاعي دنماركي يتميّز بالقوة البدنية، والقدرة على قطع الكرات، والتمركز التكتيكي، إضافة إلى دوره في بناء اللعب والتحكم بإيقاع المباراة. وبدأ مسيرته في نادي لينغبي الدنماركي قبل الانتقال إلى بروندبي، ثم خاض تجارب في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا، قبل أن يثبت نفسه بشكل كبير في إنجلترا مع برينتفورد.

وانضم نورغارد إلى برينتفورد عام 2019، وكان أحد أهم عناصر الفريق في رحلة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم أصبح قائداً للفريق وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في المسابقة، بعدما لعب دوراً رئيساً في نجاحات النادي خلال السنوات الماضية.

وانتقل اللاعب إلى أرسنال في صيف 2025، ضمن استراتيجية النادي لتعزيز العمق والخبرة في خط الوسط، وقدم إضافة مهمة، بفضل خبرته في التعامل مع المباريات الكبرى، وقدرته على منح التوازن الدفاعي للفريق.

وخلال فترته مع أرسنال، برز نورغارد كلاعب يعتمد عليه في المباريات التي تحتاج إلى انضباط تكتيكي، حيث أسهم في تحسين التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، وقدم خبرته للاعبين الشباب داخل الفريق.

وفي الموسم الماضي، كان نورغارد جزءاً من تشكيلة أرسنال التي نافست بقوة على البطولات، وأسهم في الحفاظ على صلابة خط الوسط، قبل أن يحقق الفريق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في تتويج يُعزّز القيمة الفنية لمسيرة اللاعب، ويضيف بطولة كبرى إلى سجله.

وعلى الصعيد الدولي، يُعدّ نورغارد أحد عناصر منتخب الدنمارك، وشارك في العديد من البطولات الكبرى، من بينها بطولة أمم أوروبا، وكأس العالم 2022، ما منحه خبرة واسعة في التعامل مع أعلى مستويات المنافسة.

ويُمثّل انتقال نورغارد المحتمل إلى الجزيرة استمراراً لسياسة النادي في استقطاب لاعبين أصحاب خبرة أوروبية، بهدف رفع المستوى التنافسي للفريق، وتعزيز حضوره محلياً وقارياً، بينما سيكون اللاعب إضافة مهمة لدوري المحترفين، بفضل خبرته الطويلة في الدوري الإنجليزي.