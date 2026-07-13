نادي روما الإيطالي يُمدد تعاقده مع الأرجنتيني باولو ديبالا حتى عام 2027

أعلن نادي روما، المنافس في دوري الدرجة الأولى ​الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تمديد عقد المهاجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، حتى عام 2027.

وقال النادي، ‌إن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالاK وقّع على تمديد عقده ليستمر مع روما حتى ​يونيو 2027.

يُذكر بأن ديبالا، البالغ من العمر 32 عاماً، قد انضم ​إلى روما عام 2022، بعد مسيرة ⁠استمرت 7 سنوات مع يوفنتوس، ليصبح ​عنصراً بارزاً في تشكيلة الفريق، حيث ​شارك في 139 مباراة وسجّل 45 هدفاً في جميع المسابقات.

كما ساعد اللاعب الأرجنتيني، روما في ​الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي خلال ​موسمه الأول مع الفريق.