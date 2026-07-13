نادي روما الإيطالي يُمدد تعاقده مع الأرجنتيني باولو ديبالا حتى عام 2027
أعلن نادي روما، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تمديد عقد المهاجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، حتى عام 2027.
وقال النادي، إن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالاK وقّع على تمديد عقده ليستمر مع روما حتى يونيو 2027.
يُذكر بأن ديبالا، البالغ من العمر 32 عاماً، قد انضم إلى روما عام 2022، بعد مسيرة استمرت 7 سنوات مع يوفنتوس، ليصبح عنصراً بارزاً في تشكيلة الفريق، حيث شارك في 139 مباراة وسجّل 45 هدفاً في جميع المسابقات.
كما ساعد اللاعب الأرجنتيني، روما في الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي خلال موسمه الأول مع الفريق.
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