حسام حسن يكشف تفاصيل أزمته الصحية قبل المونديال.. عملية قلبية و3 دعامات في سرية تامة

كشف مدرب منتخب مصر حسام حسن تفاصيل أزمة صحية خطيرة تعرض لها قبل كأس العالم 2026، مؤكداً أنه خضع لعملية قسطرة قلبية وتركيب ثلاث دعامات، وسط تكتم شديد على الأمر في ذلك الوقت.

وقال حسام حسن في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي عن معاناته الصحية، وقال: «أجريت عمليتين وقسطرة، وركبت 3 دعامات خلال الفترة الأخيرة. كنت أتجاهل الانتقادات وأتظاهر بأنني لا أراها، لكن الحقيقة أنني كنت أتابعها جميعاً، وكان هناك من يشكك في قدراتي الفنية».

وأضاف: «يُقال إنني أجامل اللاعبين، لكن الحقيقة أنني وضعت الله في المقام الأول. أحب الانتقادات البناءة وأستفيد منها، لكن ما حدث كان اتهاماً مباشراً بأنني لا أفهم شيئاً في كرة القدم».

وشارك حسام حسن في الحلقة الخاصة التي قدمتها منى الشاذلي عدد من أفراد أسرته، في لقاء كشف جوانب إنسانية من حياة المدرب الذي قاد المنتخب المصري خلال فترة مليئة بالتحديات.

وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها حسام حسن علناً تفاصيل أزمته الصحية، بعدما خاض فترة صعبة جمع خلالها بين مواجهة تداعيات المرض والتعامل مع الانتقادات التي طالت أسلوبه الفني واختياراته مع المنتخب الوطني.