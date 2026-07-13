«الحكم يتبع للفيفا وليس باريس».. سفير فرنسا لدى القاهرة يرد على جدل مباراة مصر والأرجنتين

قال السفير الفرنسي لدى القاهرة، إريك شوفالييه، حول الجدل الذي تسبّبت به مباراة مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، والانتقادات التي تم توجيهها للقرارات التحكيمية خلال المواجهة، خصوصاً أن حكم المباراة فرنسي، إن أي اعتراض يتعلق بالتحكيم يجب أن يوُجّه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وليس إلى فرنسا.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أوضح شوفالييه، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن: "الحكم الذي أدار المباراة ليس فرنسا، وإنما يتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإذا كان هناك أي تعليق أو اعتراض على القرارات التحكيمية، فيجب أن يكون موجهاً للفيفا".

وأضاف شوفالييه، أنه كان يتوقّع أن يُقدّم المنتخب المصري أداءً قوياً، وهو ما تحقق بالفعل، مشيراً إلى أنه تابع المباراة من داخل أحد المقاهي الشعبية في مصر.

وأكد أن الجماهير المصرية لديها كل الحق في الشعور بالفخر بما قدّمه المنتخب الوطني خلال البطولة، حيث أن أداء المنتخب المصري كان مشرفاً للغاية وترك انطباعاً إيجابياً لدى جميع من تابعوا اللقاء، على حد قوله.