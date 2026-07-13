من يحصد الكرة الذهبية؟ 7 مرشحين.. ولقب كأس العالم يحسم المعركة

يمتلك سبعة نجوم في نهائيات كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو الجاري حظوظاً قوية للفوز بجائزة الكرة الذهبية المرهونة هذه المرة بالفوز بأغلى بطولة لكرة القدم والتي لا تتكرر سوى مرة واحدة كل أربع سنوات.

وتُعد مباراتا الدور نصف النهائي، اللتان تستهلان بمواجهة فرنسا وإسبانيا الثلاثاء، وتليهما مواجهة الأرجنتين وإنجلترا الأربعاء، حاسمتين في تحديد هوية الفائز بأهم جائزة فردية في البطولة.

"الإمارات اليوم" ترصد النجوم السبعة على النحو التالي:

1- ليونيل ميسي

يعد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، خصوصاً إذا نجح في قيادة منتخب بلاده للاحتفاظ بلقب كأس العالم. ويدخل قائد "التانغو" الدور نصف النهائي برصيد ثمانية أهداف، كما يبدو مرشحاً لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خصوصاً إذا أنهى البطولة برفع الكأس.

2- كيليان مبابي

يواصل الفرنسي كيليان مبابي تقديم بطولة استثنائية، بعدما سجل ثمانية أهداف حتى الآن، إلى جانب تتويجه مع ريال مدريد هدافاً للدوري الإسباني برصيد 31 هدفاً، وهدافاً لدوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفاً. ويعد مبابي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية، إذا قاد "الديوك" إلى تجاوز عقبة نصف النهائي والتتويج باللقب.

3- عثمان ديمبيلي

لا يزال عثمان ديمبيلي مرشحاً بقوة للاحتفاظ بالكرة الذهبية للموسم الثاني على التوالي، بعدما قاد باريس سان جيرمان إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب تألقه الحالي مع منتخب فرنسا بتسجيله خمسة أهداف، من بينها "هاتريك" تاريخي في شباك النرويج خلال 32 دقيقة، في مباراة دور المجموعات التي انتهت بفوز فرنسا 4-1.

4- مايكل أوليسيه

يواصل الفرنسي مايكل أوليسيه تقديم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، سواء مع ناديه بايرن ميونيخ أو مع منتخب بلاده، إذ يتصدر قائمة أفضل صانعي الأهداف في البطولة برصيد خمس تمريرات حاسمة، أبرزها تمريرته الحاسمة لكيليان مبابي أمام المغرب في الدور ربع النهائي، التي أسهمت في تأهل "الديوك" إلى نصف النهائي.

5- لامين جمال

لا يزال الإسباني لامين جمال بعيداً عن أفضل مستوياته في كأس العالم، بعدما تأثر موسمه مع برشلونة بالإصابات، لكنه لا يزال يمتلك فرصة قلب الموازين في المواجهة المرتقبة أمام فرنسا. ويحتاج يامال إلى تأكيد موهبته الهجومية، وتقديم أداء استثنائي سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، من أجل قيادة "الماتادور" إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

6- هاري كين

يواصل النجم الإنجليزي هاري كين تقديم موسم استثنائي بكل المقاييس، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في موسم 2025-2026 بإجمالي 75 مساهمة، سواء مع بايرن ميونيخ أو منتخب "الأسود الثلاثة"، من بينها ستة أهداف في المونديال الحالي، قاد بها منتخب بلاده إلى نصف النهائي، وسط طموحه للجمع بين لقب كأس العالم والكرة الذهبية.

7- جود بيلينغهام

قدم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، موسماً متوازناً واستثنائياً، إذ لعب دوراً محورياً في خط الوسط مع ناديه ومنتخب بلاده، بفضل أدواره الدفاعية والهجومية. وسجل خلال الموسم 23 مساهمة هجومية، بواقع 15 هدفاً وثماني تمريرات حاسمة، كان أبرزها تسجيله ثنائية الفوز على النرويج في الدور ربع النهائي، التي قادت "الأسود الثلاثة" إلى المربع الذهبي.