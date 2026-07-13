إنجلترا لا تواجه الأرجنتين فقط.. بل 117 مليون مشجع من دولة ثانية!

تترقب دولة تبعد آلاف الكيلومترات عن الأرجنتين وإنجلترا مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، وتنتظر هذه المواجهة بكل شغف وحماس.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، في تقرير لها، أن هناك قصصاً في عالم كرة القدم يصعب تفسيرها، لأنها تتحدى المنطق وتتجاوز حدود القارات، ليتحول منتخب وطني إلى رمز لملايين الأشخاص الذين ولدوا على بعد آلاف الأميال.

وأضافت الصحيفة أن هذا ما يحدث بالفعل في بقعة بعيدة من العالم، حيث تتوقف مظاهر الحياة كافة مع كل مباراة يخوضها منتخب الأرجنتين، وكأنها المباراة النهائية لكأس العالم.

وأشارت إلى أنه مع المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا من أجل التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، سيكون هناك طرف ثالث يتابع هذه القمة بحماس يصعب تخيله، ليس في أمريكا الجنوبية أو أوروبا، بل في بنغلاديش.

ولفتت إلى أن بنغلاديش ربما تكون أكثر دول العالم انتشاراً للقمصان الزرقاء والبيضاء خارج حدود الأرجنتين، إذ تتزين الشوارع بالأعلام الأرجنتينية، وتتجمع أعداد غفيرة أمام الشاشات لمتابعة المباريات والاحتفال بحماس شديد، وكأن المنتخب الأرجنتيني يمثل منتخب بلادهم.

وناضلت بنغلاديش ضد الحكم البريطاني لما يقرب من 200 عام، وبعد التخلص من الاستعمار البريطاني والانفصال عن باكستان، بدعم من الهند، حصلت على استقلالها عام 1971.

وبعد سنوات طويلة من المعاناة، وجدت بنجلاديش متنفسها العاطفي في الرياضة، وتحديداً كرة القدم، عبر تشجيع المنتخب الأرجنتيني، إذ أحدث انتشار التلفزيون تحولاً جذرياً في مجتمع أصر على أن يبقى قوياً ومتماسكاً.

وبشكل تقليدي، اعتاد سكان بنغلاديش التجمع لمشاهدة مباريات كرة القدم، وفي الوقت نفسه استحضار مشاعر العداء التاريخية تجاه الإنجليز، نتيجة سنوات طويلة من الاستعمار.

واجتمع الإرث التاريخي للهيمنة البريطانية مع سحر الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، ليصبح تشجيع منتخب الأرجنتين ظاهرة واسعة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلى توجيه رسالة رسمية خلال مونديال قطر 2022 جاء فيها: «شكراً لمساندتكم لفريقنا، فأنتم متحمسون تماماً مثلنا».

ونقلت «ماركا» عن صانع الأفلام وصانع المحتوى مجيب، الذي يقيم في منطقة تشاتوجرام، قوله: «لقد ادّخرت المال منذ صغري، ولم أشترِ شيئاً أغلى من قميص ليونيل ميسي».

وأضاف: «في كل مباراة لمنتخب الأرجنتين نشعر وكأن منتخب بلدنا هو من يلعب، ويكون الشغف مذهلاً»، وتابع: «عندما تفوز الأرجنتين نشعر وكأننا فزنا نحن أيضاً».

وتُعد بنغلاديش ثامن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ما يمنح منتخب الأرجنتين ونجمه وقائده ليونيل ميسي قاعدة جماهيرية هائلة.

واختتمت صحيفة «ماركا» تقريرها بالقول: «يحظى منتخب الأرجنتين بدعم أكثر من 46 مليون مواطن داخل الأرجنتين، إضافة إلى نحو 117 مليون مشجع في بنغلاديش، لذا سيكون المنتخب الإنجليزي في مواجهة 11 لاعباً داخل الملعب، ونحو 200 مليون مشجع خارجه».