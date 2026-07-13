«أرجوك انتحر أيها الأحمق»!.. حملة إساءات ضد مهاجم النرويج بعد مباراة انجلترا

تعرض المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث لحملة عنيفة من الإساءات والتهديدات عبر الإنترنت، عقب خروج منتخب بلاده من دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026 على يد المنتخب الإنجليزي.

ونشرت لينا سيلنيس، شريكة حياة سورلوث، عبر حسابها على منصة «إنستغرام» عينات من الإساءات والتهديدات التي وصلت إليهما بعد المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي في ميامي.

وجاء في أحد التعليقات «أرجوك انتحر أيها الأحمق»، بينما كتب آخر «أخبري رجلكِ أن يغادر النرويج ويقفز من فوق منحدر»، وجاء في تعليق ثالث «سوف أقتله».

ويعتقد أن هذه الرسائل الهجومية تأتي على خلفية إهدار مهاجم أتلتيكو مدريد سورلوث لفرصة ثمينة عندما كانت النرويج متقدمة بهدف دون رد، حيث فضل التسديد بدلاً من التمرير لزميله إيرلينغ هالاند الذي كان في موقع أفضل للتسجيل.