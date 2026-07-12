"المنتخب الإفريقي بلا أدب"!.. سياسية أرجنتينية تهاجم "الديوك" بكأس العالم والسفارة الفرنسية ترد بقوة!

صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس نائبة حاكم مقاطعة أرجنتينية "شخصا غير مرغوب فيه" داخل مقرّها أو في إطار التعاون الثنائي، على خلفية منشور اعتبرت فيه المسؤولة المنتخب الفرنسي لكرة القدم "منتخبا إفريقيا بلا أدب".

ونشرت هيبي كاسادو، النائبة اليمينية لحاكم مقاطعة مندوسا الثرية (غرب البلاد)، على منصة "إكس" عقب مباراة فرنسا والباراغواي في مونديال 2026، رسالة قالت فيها "أحسنت يا باراغواي. المنتخب الإفريقي بلا أي أدب. لا يمكنني أن أتحمل (نجم فرنسا كيليان) مبابي".

وندّد السفير الفرنسي في الأرجنتين رومان نادال بهذه التصريحات التي "لا شك بطابعها العنصري" و"تُفقد (نائبة الحاكم) أهليتها للعمل مع السفارة أو المشاركة في اجتماعات تكون السفارة حاضرة فيها"، بحسب ما أوضح لوكالة فرانس برس.

وأضاف "لا مكان للعنصرية في التعاون الفرنسي-الأرجنتيني".

وأبلغ السفير هذا الأسبوع هيبي كاسادو بأنها شخص غير مرغوب فيه في السفارة، وأصدر تعليمات لفرق عمله بعدم المشاركة في أي اجتماع تعاون مع مقاطعة مندوسا (نظام فدرالي في الأرجنتين) إذا كانت حاضرة فيه، ما لم تتراجع عن تصريحاتها.

وقال السفير "نحن فخورون بتنوعنا ولن نتسامح... مع أي شكل من أشكال الانتقاص أو التشكيك في جنسية لاعبينا. كيف يمكن لمسؤولة عامة في بلد كالأرجنتين الذي يفتخر باستقبال المهاجرين بأذرع مفتوحة، أن تنتقد منتخبا آخر يشكل لاعبوه أيضا ثمرة الهجرة؟".

ودافعت كاسادو عن نفسها إزاء ردود فعل سلبية على تصريحاتها، معتبرة أن "الأشخاص الأذكياء فقط هم من يفهمون السخرية".

وفي مقابلة إذاعية في مندوسا، برّرت كلامها بـ"الفولكلور الكروي".

كما أثارت تصريحاتها غضب قائد المنتخب الفرنسي، وإدانات من حكومتي فرنسا وباراغواي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأمم المتحدة.