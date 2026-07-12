بيان "فيفا" حول جدل "هدف كابل الكاميرا" لإنجلترا بمرمى نرويج هالاند (فيديو)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن المستشعر الذكي المدمج داخل الكرة لم يرصد أي تغيير في بياناتها قبل هدف التعادل الإنجليزي بمرمى النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 خلال المباراة التي انتهت لمصلحة الإنجليز 2-1، نافياً بذلك صحة الاعتراضات التي تحدثت عن ملامسة الكرة لكابل الكاميرا المعلق في سقف ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان رسمي، أن مراجعة بيانات المستشعر أكدت عدم وجود أي دليل على اصطدام الكرة بـ"كابل الكاميرا" أو تغير مسارها، وهو ما دعم صحة قرار الحكم الفرنسي كليمان توربان باحتساب هدف جود بيلينغهام.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوكس سبورتس"، فإن الواقعة بدأت عندما لعب الحارس النرويجي أوريان نيلاند كرة طويلة من منطقة جزائه باتجاه زملائه، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ ويستحوذ عليها الإنجليزي إليوت أندرسون، الذي قاد هجمة سريعة انتهت بهدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وتوجه نيلاند مباشرة إلى الحكم الفرنسي كليمان توربان، مؤكداً أن الكرة اصطدمت بكابل الكاميرا، وأن الهدف كان يجب إلغاؤه، إلا أن الحكم رفض احتجاجه، كما تجاهل اعتراضات إيرلينغ هالاند ومدرب النرويج ستاله سولباكن، اللذين طالبا بإيقاف اللعب.

وقال "فيفا" في بيانه عبر حسابه على منصة "إكس": "قبل هدف إنجلترا الأول، لم يرصد المستشعر المدمج داخل الكرة أي تغير في بياناتها أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد أي دليل على أن الكرة لامست كابل الكاميرا أو أن مسارها تغير نتيجة لذلك."