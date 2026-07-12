10 لاعبين من برشلونة في قبل نهائي المونديال

يواصل نادي برشلونة الإسباني يواصل حضوره القوي في بطولة كأس العالم 2026، بعدما بلغ 10 من لاعبيه الدوليين الدور قبل النهائي مع منتخباتهم (فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وإنجلترا)، ليضمن النادي الكتالوني وجود ممثل له على الأقل في المباراة النهائية.

يضم منتخب إسبانيا كل من لامين يامال، وإريك غارسيا، وبيدري، وجافي، وباو كوبارسي، وداني أولمو، وفيران توريس، وخوان غارسيا، بينما يرتدي جول كوندي قميص المنتخب الفرنسي، فيما يضم المنتخب الإنجليزي أنتوني جوردون، أولى صفقات برشلونة استعدادا لموسم الجديد، كما يضم ماركوس راشفورد، الذي سبق له تمثيل الفريق الكتالوني مؤخرا.