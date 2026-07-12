"الهوية الخاطئة".. انتقادات عالمية وقلق من استمرار الجدل التحكيمي حول منتخب الأرجنتين

انتقدت وسائل الإعلام والشبكات الرياضية العالمية أداء الحكم البرتغالي جواو بينيرو في مباراة الأرجنتين وسويسرا، اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من مونديال 2026، في تقارير ركزت بشكل خاص على القرار التحكيمي المثير للجدل في الدقيقة 72، وتطبيق قانون "الهوية الخاطئة"، الذي تسبب في طرد المهاجم السويسري بريل إمبولو، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، وعانى خلالها حامل اللقب، المنتخب الأرجنتيني، لحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، بفوزه (3-1).

ومنحت شبكة "أرشيفو فار" الإسبانية تقييماً "كارثياً" للحكم، بسبب سوء تقديره للحالة وارتكابه أخطاء تقديرية جسيمة خلال اللقاء. كما تناغم تقريرها مع ما نشرته شبكة "ياهو سبورت"، التي رصدت حالة الصدمة والذهول التي اجتاحت مجتمع كرة القدم عقب القرار، معتبرة أن الحكم تعامل "بيدٍ ثقيلة وقاسية جداً"، وهو ما انعكس سلباً على المنتخب السويسري.

ولم تقتصر انتقادات وسائل الإعلام العالمية على وقائع مباراة سويسرا فحسب، بل ربطت كل من صحيفة "ذا غارديان" البريطانية وشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية الحالات التحكيمية في مواجهة ربع النهائي بمباراة سابقة للأرجنتين أمام منتخب مصر، في تقارير أشارت إلى استمرار الجدل والشكوك بشأن بعض القرارات التحكيمية التي اعتبرتها صبت في مصلحة المنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي.