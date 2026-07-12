الأرجنتين تحطم عناد سويسرا بثلاثية وتضرب موعداً نارياً مع إنجلترا في نصف نهائي المونديال

أكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3/1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وبادر منتخب الأرجنتين بالتسجيل مبكراً في الدقيقة العاشرة عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة العاشرة، لكن دان ندوي منح التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 67.

واضطر منتخب سويسرا للعب بعشرة لاعبين، بعد طرد نجمه بريل إيمبولو في قرار مثير للجدل من حكم المباراة، الذي منحه البطاقة الصفراء الثانية لتعمده ادعاء السقوط خلال إحدى الكرات المشتركة في منتصف الملعب، بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، الذي قام بتطبيق بروتوكول (الخطأ في تحديد الهوية).

ولم يتمكن المنتخبان من هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، ليحتكما إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، أحرز خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 112، مسجلاً أول أهدافه في المونديال الحالي وخامس هدف له في مسيرته بكأس العالم، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الرابع، محرزاً ثاني أهدافه مع الفريق بالمونديال الحالي.

وضرب منتخب الأرجنتين، الفائز باللقب أعوام 1978 و1986 و2022، موعداً نارياً في الدور قبل النهائي مع المنتخب الإنجليزي، الذي تغلب 2/1 على منتخب النرويج، بعد اللجوء للوقت الإضافي في وقت سابق من مساء السبت بالتوقيت المحلي.