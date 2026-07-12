مانشستر سيتي يضم الجناح مونجا حتى 2031

أعلن مانشستر سيتي المنافس في ‌الدوري ​الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، التعاقد مع الجناح الشاب جيريمي مونجا قادماً من ليستر سيتي بموجب عقد يمتد ⁠حتى 2031.

وذكرت تقارير أن مونجا، الذي أتم 17 عاماً أول من أمس، انضم إلى مانشستر ‌سيتي في صفقة تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون ‌دولار) تشمل المزايا الإضافية.

وقال ‌مونجا: «عندما علمت أن مانشستر ‌سيتي مهتم بالتعاقد ‌معي، أدركت على الفور أن هذا هو ​الخيار الصحيح ‌لي». ​وأضاف: «بالنسبة لأي لاعب كرة ⁠قدم شاب فإن الانضمام إلى هذا النادي الرائع هو ​حلم ⁠أصبح حقيقة».