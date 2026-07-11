إنفانتينو يشيد بإنجاز مصر في مونديال 2026.. «رحلة ستبقى في تاريخ الكرة المصرية»

أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالمشوار التاريخي للمنتخب المصري في كأس العالم 2026، موجهاً رسالة تقدير إلى «الفراعنة» عقب انتهاء مشاركتهم في البطولة.

وكان المنتخب المصري قد ودع منافسات دور الـ16 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3 في الوقت بدل الضائع، بعدما كان قريباً من بلوغ الدور ربع النهائي.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»: «ستظل نسخة كأس العالم هذه تحظى بمكانة خاصة في تاريخ كرة القدم المصرية دائماً! أول ظهور في الأدوار الإقصائية، وأول فوز في كأس العالم بعد مرحلة المجموعات».

وأضاف: «لقد كانت رحلة ألهمت المشجعين في الوطن وحول العالم»، قبل أن يختتم رسالته قائلاً: «الذكريات التي صنعت هذا الصيف ستبقى مع جماهير كرة القدم المصرية لفترة طويلة مقبلة».