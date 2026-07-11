اسم ميسي ممنوع على أطفال الأرجنتين

رغم اعتبار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطلاً قومياً في بلاده لا يسمح القانون في الأرجنتين بتحويل لقبه الشهير إلى اسم أول للمواليد، استناداً إلى تشريع يعود إلى عام 1969 يمنع استخدام أسماء العائلات كأسماء شخصية، تجنبًا لما قد يسببه ذلك من التباس في السجلات المدنية.

ورغم هذا الحظر، نجح زوجان أرجنتينيان عام 2014 في انتزاع استثناء رسمي بعد معركة إدارية، ليصبح ابنهما "ميسي دافيد فاريلا" أول طفل يحتفظ رسمياً باسم "ميسي" كاسم أول.

ورغم مرور أكثر من عقد على تلك السابقة، يوجد 11 شخصاً فقط من المواطنين أو المقيمين القانونيين في الأرجنتين يحملون اسم "ميسي"، وجميعهم لا تتجاوز أعمارهم 19 عاماً، بحسب بيانات السجل الوطني للأشخاص حتى يونيو 2025.

ويعد الرقم ضئيلاً جداً حيث يسمى ميسي: 205 أشخاص الاسم في الولايات المتحدة، و265 في فرنسا، و363 في البرازيل، و3400 شخص في بيرو.

وبعد الضجة الإعلامية التي أحدثها السماح بتسجيل الطفل "ميسي" في مقاطعة ريو نيغرو، حاول آباء آخرون في مقاطعة سانتا في، مسقط رأس ميسي، تكرار التجربة، لكن سلطات السجل المدني رفضت جميع الطلبات، مؤكدة أن القانون الوطني يمنع استخدام الألقاب كأسماء أولى.

ويحمل 100 ألف شخص في الأرجنتين اسم ليونيل 87% منهم ولدوا بعد انطلاقة ميسي مع برشلونة عام 2004، فيما ارتفع الإقبال على الاسم بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 إذ سُجل 9505 أطفال باسم "ليونيل" خلال عام 2023، و446 فتاة باسم "ليونِيلا".