رحيل مفاجئ لنجم جنوب إفريقيا بعد مشاركته في مونديال 2026

أعلنت وزارة الرياضة ​في جنوب إفريقيا اليوم السبت وفاة لاعب ‌خط ​وسط المنتخب الوطني جايدن آدامز، الذي شارك في جميع مباريات فريقه الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم 2026.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وشارك آدامز (25 عاما) في التشكيلة الأساسية للفريق ⁠في مباراتي المجموعة الأولى أمام المكسيك والتشيك، ودخل بديلا في المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده 1-صفر على كوريا الجنوبية، والتي ضمنت للفريق تأهله ‌لأول مرة إلى أدوار خروج المغلوب، قبل أن البطولة بالخسارة من كندا.

وكان آدمز يلعب في صفوف نادي ‌ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وساعد الفريق في التتويج ‌بلقب دوري أبطال إفريقيا في موسم 2025-2026.

وقال اتحاد ‌لاعبي كرة القدم في ‌جنوب إفريقيا، وهو الهيئة الرسمية التي تمثل اللاعبين في البلاد، في ​بيان «فقدت كرة القدم ‌في جنوب إفريقيا ​لاعبا موهوبا، وأحد المخلصين ⁠لهذه الرياضة، وشاب في مقبل العمر كانت مسيرته لا تزال واعدة بالكثير».

كما عبر وزير الرياضة في ​جنوب ⁠إفريقيا، جايدن ⁠ماكنزي، عن تعازيه.

وقال ماكنزي في بيان «تشاطر البلاد عائلة اللاعب وزملائه في الفريق وملايين المشجعين أحزانهم، بعد أن واكبوا ⁠رحلة صعوده من لاعب واعد في أكاديمية ناديه إلى لاعب دولي في المنتخب الوطني».

وتدرب آدامز في أكاديمية ‌نادي ستيلينبوش في جنوب إفريقيا، وانضم إلى صفوف صنداونز في يناير ​كانون الثاني 2025.

وخاض أول مباراة دولية أمام الموزمبيق في عام 2022، وشارك في 13 مباراة دولية، وسجل هدفين كانا في تصفيات كأس العالم ​2026.