برشلونة يخطر حمزة عبدالكريم بتواجده في معسكر اعداد الفريق الأول

تلقي حمزة عبدالكريم مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم ولاعب برشلونة الصاعد، استدعاء رسميا من فريق برشلونه للتواجد في معسكر الفريق الأول استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقالت مني عبدالكريم لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالأهلي ومنتخب مصر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت:«الحمد لله والشكر لله، حمزة عبد الكريم يتوجه غدا بمشيئة الله إلى برشلونة للانضمام إلى معسكر اعداد الفريق الأول لبرشلونة للموسم الجديد الذى ينطلق 13 يوليو/تموز بعدما خيره النادي بين الحصول على راحة بضعة أيام بعد المشاركة في كأس العالم أو الانضمام في الموعد».

يذكر أن مني عبدالكريم هي شقيقة والد حمزة عبدالكريم الذي انتقل بشكل نهائي قبل بداية الموسم الحالي إلى برشلونة من الأهلي.