الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن توصله لاتفاق على النقاط الرئيسية مع يورجن كلوب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، توصله لاتفاق على النقاط الرئيسية لعقد محتمل مع يورجن كلوب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، وأن كلا الجانبين واثقان من التوصل إلى اتفاق مع ريد بول.

وعقدت في نيويورك محادثات بين المدرب السابق لليفربول يورجن كلوب ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف. كما حضر الاجتماع هانز يواخيم فاتسكه، نائب رئيس الاتحاد الألماني، الذي تربطه علاقة قوية بكلوب منذ فترة عملهما معا في بوروسيا دورتموند.

ويتواجد كلوب في الولايات المتحدة حيث يعمل كمحلل تليفزيوني خلال كأس العالم ولكنه أعلن عن اهتمامه بالفعل في أن يحل محل يوليان ناجلسمان، الذي استقال من منصبه عقب الخروج من دور الـ32 أمام باراجواي.

وذكر بيان عن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن الاجتماع :"خلال هذا الاجتماع البناء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسية لعقد محتمل".

وأضاف :" ستتواصل المفاوضات الأسبوع المقبل. ويثق الطرفان في إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، شريطة التوصل إلى تسوية مع جهة عمل كلوب الحالية، شركة ريد بول"