الإماراتي محمد عبيد ضمن طاقم حكام مباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكم الفيديو الإماراتي محمد عبيد خادم حكماً احتياطياً لتقنية الفيديو (VAR) ضمن طاقم حكام مباراة إنجلترا والنرويج، المقررة صباح الأحد، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، والتي يقودها حكم الساحة الفرنسي كليمان توربان.

وتعد هذه المباراة الثامنة التي يشارك فيها محمد عبيد ضمن الطواقم التحكيمية في النسخة الحالية من كأس العالم، في تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها من لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال البطولة.

وسبق لمحمد عبيد أن شارك ضمن طواقم حكام مباريات مصر ونيوزيلندا، وهايتي واسكتلندا، وجنوب أفريقيا والتشيك، والأرجنتين والجزائر، وتونس وهولندا، والكونغو الديمقراطية وكولومبيا، إضافة إلى مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، قبل أن يتم اختياره لمواجهة إنجلترا والنرويج في الدور ربع النهائي.