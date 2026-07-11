الاتحاد الأرجنتيني يتهم "هاكرز" مصريين بقرصنة أنظمته

اتهم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "هاكرز" مصريين باختراق أنظمته وإرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية تقول إن فوز مصر سرق بقرارات تحكيمية فاسدة، وفق صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

ووفقاً للصحيفة " فإن هناك مجموعة من "الهاكرز" اخترقوا جزءاً من قاعدة بيانات الاتحاد وحصلوا على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وعناوين بروتوكول الإنترنت ومعلومات سرية.

كما تلقى بعض المشاهير في وسائل الإعلام الأرجنتينية تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإلكترونية إذا لم تتحقق العدالة.

وبسبب تلك الواقعة قال الاتحاد الأرجنتيني في بيان له: "أيها الزملاء الأعزاء، نود إبلاغكم بأننا اكتشفنا احتمال إرسال رسائل بريد إلكتروني من أحد حساباتنا المؤسسية لم يتم إنشاؤها أو تفويضها من قبل فريقنا".

وأكمل البيان: "نظرا لهذا الوضع وبينما يتم إجراء التحقيقات اللازمة مع قسم تكنولوجيا المعلومات نرغب في إبلاغكم تجاهل أي رسائل تلقيتموها مؤخراً من حسابنا".

وأضاف: "هناك احتمال أن يكون حسابنا قد تعرض للاختراق لذلك نعمل على توضيح ما حدث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة".

وأتم البيان: "أنظمتنا مزودة بإجراءات أمنية وحماية مناسبة، شكراً جزيلاً لكم على اهتمامكم وتعاونكم".