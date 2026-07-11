هاري كين: لم أستطع مقاومة عرض ترامب وأتمنى "لعب الجولف" بنفس مستواه

لم يستطع هاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، رفض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبناء على طلب من ترامب، لعب الثنائي جولة جولف سويا في فلوريدا.

وقال كين عن اللقاء، قبل مواجهة إنجلترا أمام النرويج في دور الثمانية لكأس العالم بمدينة ميامي :"كان الأمر أشبه بالحلم وغير متوقع أن تلتقي به ".

وكان ترامب كشف بالفعل عن جولة الجولف التي جمعتهما مؤخرا، فيما أشاد كين أيضاً بمهارات الرئيس الأميركي البالغ من العمر 80 عاماً في اللعبة، وقال :"بصراحة، إنه يلعب بشكل جيد للغاية. وآمل أن أتمكن من اللعب بالمستوى نفسه عندما أصل إلى عمره".

وكشف كين (32 عاماً) أن اللقاء جرى عندما كان في مدينة بالم بيتش قبل نحو 18 شهراً، وقال :"كانت تجربة فريدة، وكنت ممتنا للغاية لأنه دعاني للعب".

وبعد فوز إنجلترا على المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" :"هاري كين من إنجلترا لاعب عظيم!!!". وبعد ذلك بفترة وجيزة، قال الرئيس الأميركي للصحفيين :"أنا معجب به كثيراً. إنه لاعب جولف جيد، وهو رائع حقاً".