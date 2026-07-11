لامين يامال: ينبغي على فرنسا أن تخشى مواجهة إسبانيا

يعتقد النجم الإسباني الشاب لامين يامال أنه يتعين على منتخب فرنسا أن يخشى منتخب بلاده، حيث تأهل العملاقان الأوروبيان لمواجهة حاسمة في قبل نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل.

وقال النجم الشاب للصحفيين بعد فوز إسبانيا 2 / 1 على بلجيكا، مساء الجمعة، ليضمن بذلك تأهله لقبل نهائي المونديال لأول مرة منذ عام 2010: "أعتقد أنه إذا كان على فرنسا أن تخشى أحدا، فيجب أن تخشى إسبانيا، برأيي. لقد كنا نحن من أقصى فرنسا من قبل".

وكانت إسبانيا قد تغلبت على فرنسا في قبل نهائي النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، ومرة ​​أخرى في دوري أمم أوروبا العام الماضي. وأصبح يامال أصغر لاعب يسجل في البطولة القارية.

ويلتقي العملاقان مجددا على ملعب (دالاس كاوبويز) الأسبوع المقبل من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وصرح يامال، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة ضد بلجيكا: "لا نخشى أحدا. من الواضح أننا فريقان عظيمان، منتخبان وطنيان من الطراز العالمي، وبالنسبة لي، إسبانيا من بين الأفضل. سنرى ما سيحدث".

يامال، الذي سيبلغ عامه الـ19 عاما يوم الاثنين القادم، لم يسجل سوى هدفا واحدا في أول مشاركة له في كأس العالم، لكن مهاراته في صناعة اللعب ونشاطه على الجانب الأيمن من هجوم إسبانيا كانا ملحوظين في كل مباراة تقريبا.

ورغم أن إسبانيا احتاجت لهدف متأخر من ميرينو لتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، يعتقد يامال أن فريقه جاهز لمواجهة نظيره الفرنسي، الذي يعتبر المرشح الأبرز لحمل كأس العالم في تلك النسخة.

وشدد يامال في ختام تصريحاته "أعتقد أننا كنا أفضل بكثير من بلجيكا. يبدو أننا نلعب كرة قدم جميلة، لكن في الواقع، لا يوجد فريق ينافسنا على قدم المساواة. جميع الفرق تتراجع للخلف، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة. لم يستطع أحد مجاراتنا. لكن في النهاية، حققنا الفوز".